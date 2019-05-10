بالفيديو... دبان يسرقان طعام الذئب في صراع

شاهد السياح صراعا غير متكافئ بين دبين وذئب على فريسة في متنزه يلوستون الوطني في أمريكا.

سيطر الدبان على وليمة الذئب، لكن الأخير لم يتخل عن فريسته بهذه السهولة، وواجه الدبين مرارا.