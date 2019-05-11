بالفيديو..دب يسرق براد من سيارة صياد ويهرب بعيدا

انتشر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي، لحظة قيام دب بسرقة براد صغير من شاحنة صياد في منطقة كامتشاتكا الروسية.

المقطع المصور الذي تم تصويره على طريق سريع بمنطقة كاماتشاتكا، لحظة توقف سيارة الصيادين على الطريق.

ليفاجئ الدب مجموعة الصيادين التي كانت واقفة بالقرب من السيارة، منقضا على براد صغير وممسكا به بفكه ليهرب بعيدا في محاولة يائسة من الصياد للحاق بالدب.