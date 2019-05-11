بالفيديو..شابة تتحدى الموت لإنقاذ جوالها من وحيد القرن

دفع سقوط هاتف محمول صاحبته لتحدي خطر الموت لدخول حلبة يعيش بها وحيد القرن في حديقة الحيوان في شمال شرق المكسيك.

الشابة التي سقط هاتفها المحمول في حلبة يعيش بها وحيد القرن في حديقة الحيوان، تحدت الموت لجلب هاتفها.

لينتشر مقطع مصور للشابة وهي تحاول الخروج، متسلقة جدار الحلبة بطريقة لم تثر الحيوان.