شاهد عملية إنقاذ مثيرة لفهد صغير سقط داخل بئر عميقة

سقط شبل فهد أسفل بئر عميقة على بعد 45 قدم أسفل سطح الأرض في قرية في الهند.

وتم إنقاذه الشبل الصغير من قبل محمية الحياة البرية التي ساعدت إخراج الفهد الصغير بسلامة، عن طريق إنزال قفص حديدي واستخدامه في رفع الشبل من داخل البئر.