بالفيديو... لقطات مروعة لعاملين معلقين بناطحة سحاب

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مروعة لخروج منصة عمال تنظيف ناطحات السحاب عن السيطرة، وتأرجحها في الهواء، وهي تصطدم أحيانًا بالمبنى في قوة.

وكان العاملان ينظفان أعلى برج ديفون في ولاية أوكلاهوما الأمريكية الذي يتكون من 50 طابقًا، عندما خرجت المنصة التي كانا عليها عن السيطرة، وحاول الرجلان التمسك بزوايا المنصة، حتى لا يواجها خطر السقوط من ارتفاع شاهق يصل إلى نحو 150 مترًا.