بالفيديو... لحظة انهيار سد في الولايات المتحدة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مروعة لخروج منصة عمال تنظيف ناطحات السحاب عن السيطرة، وتأرجحها في الهواء، وهي تصطدم أحيانًا بالمبنى في قوة.