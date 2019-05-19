شاهد... روسي يسجل رقما قياسيا بجر شاحنة عملاقة

تمكن مصارع روسي من تسجيل رقم قياسي عالمي جديد بعدما تمكن من جر شاحنة تزن 18.6 طن.

المصارع الروسي إيفان سافين والذي بحوزته عدد من الأرقام القياسية العالمية، تمكن من جر شاحنة بوزن 18.6 طن.

وتمكن سافين من جر الشاحنة دون الإستعانة بسلم أو حبل خاص للجر من أجل القيام بعمله.