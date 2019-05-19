بالفيديو... شجار جماعي دموي في مطعم للوجبات السريعة

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر شجارا جماعيا لعدد من السياح والمواطنين البريطانين في جزيرة إيبيزا.

المقطع المصور يظهر شجارا جماعيا لعدد من السياح البريطانيين في جزيرة إيبيزا الإسبانية في أحد مطاعم الوجبات السريعة.

الشجار أدى لإلحاق أضرار بالمطعم بالإضافة لإصابات في صفوف المتشاجرين.