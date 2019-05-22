عنزة تأكل صوصا صغيرا كعقاب لأمه التي حاولت سرقة طعامها (فيديو)

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة قيام عنزة بتناول صوص صغير، في محاولة منها لمعاقبة الأم التي كانت تأكل من المكان المخصص لها.

ويظهر الفيديو اقتراب الدجاجة الأم ومعها عدة صيصان من المكان التي توجد فيه العنزة بحثا عن الطعام، ولكن كان هناك سور يفصل بينهما.

وعندما قامت الأم بالتطاول على طعام العنزة، ما كان عليها إلا أن التهمت الصوص الصغير بشكل مفاجئ.