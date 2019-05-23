بالفيديو...استيقاظ أحد أكثر البراكين نشاطا في المكسيك

نفث بركان "بوبوكاتيبيتل" عمودا من الرماد البركاني وصل ارتفاعه لـ3.5 كيلومتر، الأمر الذي دعا السلطات المكسيكية إلى تحذير السكان المحليين من خطر البركان.

فبحسب السلطات المحلية المكسيكية، فإن البركان نفث عمودا من الرماد البركاني لارتفاع وصل لحوالي الأربعة كيلومترات.

كما استمر انبعاث الغازات لـ800 متر، ويصل ارتفاع البركان إلى حوالي 5.4 ألف متر عن سطح البحر، ويعتبر من أكثر البراكين النشطة في المكسيك.