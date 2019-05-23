شاهد... فيل يستحم داخل إناء

رصد مقطع فيديو لحظة استحمام فيل صغير بطريقة خاصة، حيث يظهر داخل إناء دائري، وهو يضع جسده تحت الماء، ثم يقوم بغسل أجزاء جسده تباعا.

نشرت الفيديو صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مشيرة إلى أن الفيل الصغير كان موجودا في إناء ضخم بحديقة خاصة تم إنشاؤها لرعاية الفيلة المتقاعدة وصغارها على جزيرة فوكيت، جنوبي تايلاند.