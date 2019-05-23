متسولة تخدع المارة في السعودية للحصول على أموالهم (فيديو)

وظهرت السيدة في الفيديو تنفذ حيلة مبتكرة حيث راحت تستجدي المارة بإيهامهم بأنها لا تجد قوت يومها، ولا تستطيع سوى البحث في صناديق القمامة عن أي طعام تسد به جوعها، مستعينة بأحد الأطفال خلال حيلتها، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.

وصرح الشخص الذي صور المتسولة: "إن السيدة التي تظهر في المقطع المصور، ما هي إلا متسولة تتصنع البحث عن طعام في القمامة؛ لتستعطف المارة، مشيرًا إلى أنه رصدها لأكثر من نصف الساعة، وهي على هذه الحالة، توهم المارة بأنها تبحث عن الأكل حتى يقفوا عندها.