بالفيديو..."بضربة كتف" لاعب روسي يطيح بمنافسه الأمريكي إلى مقاعد البدلاء

شهدت مباراة الربع نهائي في كأس العالم للهوكي على الجليد، بين المنتخبين الروسي والأمريكي، لقطة فريدة كان بطلاها لاعب المنتخب الروسي، ألكسندر أوتشكين، ومهاجم المنتخب الأمريكي براد سكيجي.

المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الروسي بأربعة أهداف لثلاث، ضمن البطولة المقامة في سلوفاكيا، شهدت لقطة عادة ما تتكرر في ملاعب هذه الرياضة.

حيث وجه اللاعب الروسي ضربة بالكتف للمهاجم الأمريكي أطاحت به خارج الجليد ليسقط في مقاعد بدلاء المنتخب الروسي.