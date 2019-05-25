شاهد... ماذا فعل هذا الحيوان عندما عاش وحده في هذا المنزل الفاره

شهدت مباراة الربع نهائي في كأس العالم للهوكي على الجليد، بين المنتخبين الروسي والأمريكي، لقطة فريدة كان بطلاها لاعب المنتخب الروسي، ألكسندر أوتشكين، ومهاجم المنتخب الأمريكي براد سكيجي.