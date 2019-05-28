بالفيديو...رجل يتعرض لموقف محرج في غرفة فندق

الموقف الطريف الذي تعرض له الرجل هو عندما قرر مشاهدة المنظر الذي تطل عليه غرفته من خلال النافذة.
وحين قام بإبعاد الستائر التي غطت النافذة لتظهر عليه علامات الدهشة والهول حيث لم يكن خلف الستائر سوى لوحة فنية على هيئة نافذة.
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لرجل تعرض لموقف مضحك في إحدى غرف فندق قرر النزول فيه.
الموقف الطريف الذي تعرض له الرجل هو عندما قرر مشاهدة المنظر الذي تطل عليه غرفته من خلال النافذة.
وحين قام بإبعاد الستائر التي غطت النافذة لتظهر عليه علامات الدهشة والهول حيث لم يكن خلف الستائر سوى لوحة فنية على هيئة نافذة.
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