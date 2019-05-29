بالفيديو... أب يخيف طفلته لتعليمها المشي

وتظهر الطفلة، البالغة من العمر 11 شهرا، في الفيديو مستندة إلى أريكة حين يشغل الأب مكنسة كهربائية تصدر صوتا مرتفعا، ما يخيف الطفلة ويدفعها لمحاولة السير سريعا بعيدا عن مصدر هذا الصوت المزعج.