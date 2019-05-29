نمر يعذب بشكل وحشي صغير غزال ومن ثم يفترسه (فيديو)

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد قيام نمر بتعذيب وحشي لصغير غزال ومن ثم افتراسه في محمية "سابي ساند" في جنوب أفريقيا.

وقال صاحب الفيديو إنه سمع صرخات صغير الغزال التي اضطرته للوقوف وتوثيق ما يشاهد، حيث بدأ النمر بتعذيب الصغير كما القط والفأرة.

وباءت جميع محاولات الهرب للصغير بالفشل، حيث لم يكن لديه أدنى فرصة ممكنة، كون النمر كان ممسكا بزمام الأمور وعلى علم تام أن الصغير لا يملك القوة والقدرة على الهروب، لذلك كان يعطيه فرصة صغيرة للابتعاد ومن ثم ينقض عليه ويمسكه بأنيابه الحادة تارة ويضربه بطرفه تارة أخرى.

واستمر النمر على هذه الحال لمدة 45 دقيقة. وقال شهود العيان إن النمر بهذه الطريقة حاول جذب أم الصغير، حيث كانت على مقربة مما يحدث ولكنها لم تقترب من المكان أكثر من 50 مترا.