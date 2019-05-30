بالفيديو...رجل يضرم النار في جسده يتجول بالقرب من البيت الأبيض

أضرم شخص النار في جسده، الأربعاء 29 مايو/أيار 2019، بالقرب من البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وتظهر لقطات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، وصول الشرطة إلى الموقع وإطفائها النار التي اشتعلت بالرجل.

وبعد وقت قصير تمت رؤية سحابة كبيرة، يبدو أنها ناتجة عن طفاية حريق جرى استخدامها.