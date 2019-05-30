بالفيديو...رجل يضرم النار في جسده يتجول بالقرب من البيت الأبيض

وتظهر لقطات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، وصول الشرطة إلى الموقع وإطفائها النار التي اشتعلت بالرجل.
وبعد وقت قصير تمت رؤية سحابة كبيرة، يبدو أنها ناتجة عن طفاية حريق جرى استخدامها.
أضرم شخص النار في جسده، الأربعاء 29 مايو/أيار 2019، بالقرب من البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وتظهر لقطات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، وصول الشرطة إلى الموقع وإطفائها النار التي اشتعلت بالرجل.
وبعد وقت قصير تمت رؤية سحابة كبيرة، يبدو أنها ناتجة عن طفاية حريق جرى استخدامها.
أنقذ شاب يبلغ من العمر 18 عاما حياة طفل بعدما سقط من نافذة منزله في الطابق الخامس، في مدينة ينينغ، التابعة لمقاطعة شيينجيانغ الصينية.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد قيام نمر بتعذيب وحشي لصغير غزال ومن ثم افتراسه في محمية "سابي ساند" في جنوب أفريقيا.
تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة سقوط مروع لفتاة من ارتفاع نحو 6 أمتار في أحد مهرجانات هولندا.
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