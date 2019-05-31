بالفيديو... كوبرا تتقيأ أفعى كانت قد ابتلعتها

انتشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة قيام كوبرا بتقيئ أفعى كانت قد ابتلعتها.

المقطع جرى تصويره في ولاية أوديشا الهندية وتظهر فيه أفعى الكوبرا قد علقت بشبكة صيد، ليقوم مختص بنزع الشبكة من فم الأفع.

فحصلت المفاجئة عندما بدأت الأفعى بالتقيأ، لتخرج أفعى أخرى كانت قد ابتلعتها ويصل طولها لنحو مترين.