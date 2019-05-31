بالفيديو... قطيع من الأسود في مواجهة فرس نهر جريح

ويظهر مقطع الفيديو قطيعا من الأسود يهاجم فرس النهر الجريح من كل اتجاه، لينجح الأخير في نهاية المطاف برمي نفسه ببركة مياه قريبة.
تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لفرس النهر جريح وهو يخوض معركة مع قطيع من الأسود في محمية "مالا مالا" في جنوب إفريقيا.
ويظهر مقطع الفيديو قطيعا من الأسود يهاجم فرس النهر الجريح من كل اتجاه، لينجح الأخير في نهاية المطاف برمي نفسه ببركة مياه قريبة.
انتشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة قيام كوبرا بتقيئ أفعى كانت قد ابتلعتها.
عرضت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو مؤثرا لأنثى فيل مصابة إصابة خطيرة حتى أوشكت على الموت، بينما صغيرها إلى جوارها يحاول إيقاظها.
هاجم دب جائع عش فراخ فدافع طائر الكركي الكبير عن عشه بشجاعة في منتزه يلوستون الوطني في أمريكا.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة تعرض عروس لموقف محرج للغاية عندما أرادت التزلج بشكل جماعي أثناء حفل زفافها في مدينة وندسور الكندية.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)