بالفيديو...فم لتذوق النقود بوظيفة جديدة

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا، لفم إنسان تم تصميمه بطريقة احترافية عالية.

المقطع المصور يظهر شخصا وهو يلعب بهذا المجسم الذي يمثل فم إنسان وقد تم تصميمه بطريقة عالية الاحتراف.

ليقوم لاحقا بفتح الفم وإخراج عدد من القطع النقدية، ويكون المجسم عبارة عن حصالة نقدية.