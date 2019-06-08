بالفيديو... طفلة بعمر الـ10 سنوات تنقذ أختها الصغرى من موت محتم

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا تم التقاطه بواسطة كاميرات المراقبة في مجمع للشقق في سافوي تشامبلي بولاية جورجيا الأمريكية، لفتاة بعمر 10 سنوات وهي تنقذ أختها الصغيرة من الغرق.

المقطع المصور يظهر الفتاة صاحبة السنوات العشر وهي تهرع لإنقاذ شقيقتها الصغيرة التي تعرضت للغرق.

لتقفز الفتاة إلى الماء لتقوم بجر أختها إلى طرف المسبح، لتقوم بإجراء الإسعافات الأولية لها قبل حضور عدد من الأشخاص.