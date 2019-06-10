كاميرات المراقبة توثق كائنا يمتلك أذنين طويلتين وأطرافا غريبة (فيديو)

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو كانت قد وثقته كاميرات المراقبة لكائن غريب يمتلك أذنين طويلتين وأطرافا غريبة.

ويظهر الفيديو الكائن الغريب وهو يمشي بالقرب من إحدى السيارات، وبدى كما لو أنه يرقص على أنغام الموسيقى.

وعلقت الأمريكية صاحبة الفيديو قائلة "لقد شاهدت وجود ظل في بادئ الأمر، ومن ثم شاهدت هذا الكائن. هل شاهده أحد ما؟ والغريب أنه لا يمكن مشاهدة على الكاميرات الأخرى".

وبعد أن قامت الشابة بنشر الفيديو عبر صفحتها على الفيس بوك انتشر بشكل كبير، حيث حصل على أكثر من 126 ألف مشاركة، وبدأ بالانتشار في وسائل التواصل الاجتماعية الأخرى.

وقد شبه العديد هذا الكائن بالكائن الغريب في سلسلة أفلام هاري بورتر الذي يدعى "دوبي".