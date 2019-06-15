مزارع عبقري يتسلق الأشجار بواسطة دراجته النارية بعد تحويلها (فيديو)

قام مزارع يدعى جاناباثي بهات، بتحويل دراجته النارية إلى آلة فريدة يتسلق من خلالها الأشجار في قرية ساجيبامودا الهندية.

واستغرق تحويل الدراجة النارية إلى ست سنوات من العمل، استعان وتواصل مع بعض المهندسين الميكانيكيين لمساعدته في إنتاج المزيد من الآلات.