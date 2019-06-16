بالفيديو..إغراق طائرة ركاب عملاقة لإنشاء أكبر منتزه للغوص في العالم

وصرح نائب محافظة أدرنة، علي أويصال، خلال مراسم أقيمت في ميناء "إيبريجة" بأن الخليج يمثل منطقة سياحية عملاقة نائمة.
وتم غمر الطائرة التي خرجت من الخدمة في مارس/ آذار 2019، بعد أن دخلت الخدمة منذ 1995، على بعد ميل من شواطئ خليج صاروس.
قامت السلطات التركية بإغراق طائرة ركاب عملاقة من طراز "إيرباص إيه 330" في منطقة خليج صاروص، بهدف إنشاء أكبر منتزه غوص في العالم.
وصرح نائب محافظة أدرنة، علي أويصال، خلال مراسم أقيمت في ميناء "إيبريجة" بأن الخليج يمثل منطقة سياحية عملاقة نائمة.
وتم غمر الطائرة التي خرجت من الخدمة في مارس/ آذار 2019، بعد أن دخلت الخدمة منذ 1995، على بعد ميل من شواطئ خليج صاروس.
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لدبابة وهي تسير بسرعة كبيرة لتسحق بطريقها سيارة من نوع "بي إم دبليو"، لتحولها خلال ثوان إلى حطام.
وثقت كاميرات المراقبة المثبتة في أحد المتاجر في مدينة سان ميغيل دي توكومان الأرجنتينية، عملية سطو مسلح على المتجر.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد محاولة أنثى فهد إخفاء صغيرها من نمر أراد أن يفترسه وكادت أن تقتله.
قام مزارع يدعى جاناباثي بهات، بتحويل دراجته النارية إلى آلة فريدة يتسلق من خلالها الأشجار في قرية ساجيبامودا الهندية.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)