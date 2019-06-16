بالفيديو..إغراق طائرة ركاب عملاقة لإنشاء أكبر منتزه للغوص في العالم

قامت السلطات التركية بإغراق طائرة ركاب عملاقة من طراز "إيرباص إيه 330" في منطقة خليج صاروص، بهدف إنشاء أكبر منتزه غوص في العالم.

وصرح نائب محافظة أدرنة، علي أويصال، خلال مراسم أقيمت في ميناء "إيبريجة" بأن الخليج يمثل منطقة سياحية عملاقة نائمة.

وتم غمر الطائرة التي خرجت من الخدمة في مارس/ آذار 2019، بعد أن دخلت الخدمة منذ 1995، على بعد ميل من شواطئ خليج صاروس.