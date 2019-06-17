فيديو ساخر... بقرة تقتحم فندق

قامت بقرة بيضاء باقتحام أحد الفنادق في تركيا، هربا من حرارة الجو، بعدما كانت تتجول في أحد الشوارع.

ويظهر فيديو على "يوتيوب" توجه البقرة نحو باب دوار خاص بأحد الفنادق، لكنها لم تستطع دخول الفندق، فكررت المحاولة من باب آخر مجاور له.

وبعد دخولها بدأت البقرة في التجول داخل الفندق، بينما يحاول أحد الأشخاص دفعها نحو الخارج.