شاهد... حريق على طريق سريع في السعودية

أظهر مقطع فيديو لحظة احتراق سيارة نقل أموال على الطريق الواصل بين منطقتي بيشة و"سبت العلايا" السعوديتين.

وتظهر السيارة أثناء اندلاع النيران فيها على جانب الطريق، بينما قام سائقها بمحاولة شجاعة لإنقاذ الموقف، حيث تحرك بالسيارة قاطعا الطريق، لكن النيران ظلت مشتعلة بالسيارة.