ثعبان يفاجئ قائد سيارة في مشهد مذهل

تداول رواد مواقع التواصل مقطع الفيديو، الذي واصل تحركه من فوق غطاء المحرك، نحو النافذة الجانبية للسيارة.
تعرض قائد سيارة لموقف مذهل، عندما تفاجأ بظهور ثعبان كبير يزحف على غطاء محرك السيارة، أثناء السير.
تداول رواد مواقع التواصل مقطع الفيديو، الذي واصل تحركه من فوق غطاء المحرك، نحو النافذة الجانبية للسيارة.
أظهر مقطع فيديو لحظة احتراق سيارة نقل أموال على الطريق الواصل بين منطقتي بيشة و"سبت العلايا" السعوديتين.
هاجم أسد هارب من منزل صاحبه، رجل وكلب في حديقة منزلهما الخاص.
قامت بقرة بيضاء باقتحام أحد الفنادق في تركيا، هربا من حرارة الجو، بعدما كانت تتجول في أحد الشوارع.
تلقى أسد درسا قاسيا، بعدما تحالفت 5 لبؤات ضده، وذلك في حديقة حيوان "بوندورو" في جنوب أفريقيا.
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