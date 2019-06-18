مشهد يحبس الأنفاس... مسن يسقط أمام قطار

نشر ذلك موقع "لايف ليك"، الذي أوضح أن الشرطة أنقذت الرجل قبل لحظات من وصول القطار، مشيرة إلى أن الحادث وقع قبل شهرين، لكن الفيديو لم يظهر إلا هذه الأيام.
أظهر مقطع فيديو، لحظات تحبس الأنفاس لرجل مسن سقط على قضبان قطار، على أحد الأرصفة في التشيك.
نشر ذلك موقع "لايف ليك"، الذي أوضح أن الشرطة أنقذت الرجل قبل لحظات من وصول القطار، مشيرة إلى أن الحادث وقع قبل شهرين، لكن الفيديو لم يظهر إلا هذه الأيام.
أظهر مقطع فيديو مشهدا نادرا لنسر أصلع، يمارس السباحة باحترافية، مستخدما أجنحته، فيما يبدو للبحث عن فرائسه تحت سطح الماء.
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