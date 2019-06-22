هجوم مرعب من صقر على فراخ اللقلق ولحظة افتراس أحدها (فيديو)

انتشر فيديو على وسائل الاتواصل الاجتماعي يرصد لحظة هجوم صقر مفترس على عش بداخله ثلاثة من صغار طائر اللقلق.

ويظهر الفيديو قيام الصقر بأكثر من هجوم على الفراخ الصغار، حيث استطاع في هجومه الأخير أن يفترس واحدا من الفراخ ويأخذه بعيدا.

ومن ثم عاود الهجوم لافتراس طائر آخر، ولكن محاولته باءت بالفشل، وابتعد من المنطقة، تاركا الفراخ الآخرين يبكون أخيهم الصغير.