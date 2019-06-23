ذئب يهاجم طفلة أمام والداها (فيديو)

وبعد ذلك، هاجم الذئب الطفلة الصغيرة مما أدى إلى سقوطها أرضا وفر هاربا من المنطقة، حيث هرع الوالدان لإنقاذ حياة طفلتهما.
ووفقا لوسائل إعلام محلية، فقد تم نقل الفتاة إلى المستشفى على الفور، ولكن لا يوجد أي معلومات حول حالتها الصحية.
انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يرصد لحظة مهاجمة حيوان الواوي لطفلة صغيرة أمام أعين والدها في حديقة أحد البيوت في مدينة أورورا الأمريكية.
وبعد ذلك، هاجم الذئب الطفلة الصغيرة مما أدى إلى سقوطها أرضا وفر هاربا من المنطقة، حيث هرع الوالدان لإنقاذ حياة طفلتهما.
ووفقا لوسائل إعلام محلية، فقد تم نقل الفتاة إلى المستشفى على الفور، ولكن لا يوجد أي معلومات حول حالتها الصحية.
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