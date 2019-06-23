ثعبان ضخم يقطع طريق في البرازيل (فيديو)

ويمكن مشاهدة العديد من سائقي السيارات وهم يتركون آلياتهم لتصوير الثعبان الذي يصل طوله إلى حوالي 4 أمتار ووزنه إلى 30 كغ.
ويلاحظ أن الثعبان كان يريد قطع الطريق للوصول إلى الحافة الأخرى، حيث تتواجد الأعشاب، وقد استطاع فعل ذلك.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة قطع أحد الطرق في البرازيل من قبل ثعبان ضخم للغاية، مما أدى إلى إيقاف الحركة تماما.
ويمكن مشاهدة العديد من سائقي السيارات وهم يتركون آلياتهم لتصوير الثعبان الذي يصل طوله إلى حوالي 4 أمتار ووزنه إلى 30 كغ.
ويلاحظ أن الثعبان كان يريد قطع الطريق للوصول إلى الحافة الأخرى، حيث تتواجد الأعشاب، وقد استطاع فعل ذلك.
اكتشف صيادون محليون، بالقرب من قرية أنيجوندي الهندية، تمساحا يختنق في نهر تونغاباهادرا.
انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يرصد لحظة مهاجمة حيوان الواوي لطفلة صغيرة أمام أعين والدها في حديقة أحد البيوت في مدينة أورورا الأمريكية.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة وقوع حادث سير على مفترق أحد الطرق في مدينة سياتل الأمريكية.
انتشر فيديو على وسائل الاتواصل الاجتماعي يرصد لحظة هجوم صقر مفترس على عش بداخله ثلاثة من صغار طائر اللقلق.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)