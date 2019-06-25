شاهد... معارك مخيفة بين أفاعي وحيوان أفريقي

ويرصد الفيديو الذي جاء في حوالي 11 دقيقة كاملة معركة حامية الوطيس بين أفعى وحيوان أفريقي، يدعى سموريات، تنتهي بمقتل الأفعى.
انتشر فيديو مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر معركة حامية بين أفاعي وحيوان أفريقي.
ويرصد الفيديو الذي جاء في حوالي 11 دقيقة كاملة معركة حامية الوطيس بين أفعى وحيوان أفريقي، يدعى سموريات، تنتهي بمقتل الأفعى.
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة انفجار هاتف محمول في وجه فتاة.
شهدت عاصمة كوريا الجنوبية، سيئول، أقصر نزال في تاريخ رياضة القتال المختلط، حيث لم يستغرق النزال أكثر من 5 ثوان.
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لسلحفاة تمكنت من الحركة بشكل طبيعي مرة أخرى بعد أن فقدت قدميها الخلفيتين.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة قطع أحد الطرق في البرازيل من قبل ثعبان ضخم للغاية، مما أدى إلى إيقاف الحركة تماما.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)