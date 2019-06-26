شاب تونسي يعيد الأمل لقطة مبتورة الساقين (فيديو)

قام شاب تونسي بمبادرة إنسانية فصنع عربة صغيرة لمساعدة القطط التي تعاني مع إعاقة في المشي.

نشر الشاب، أحمد المناعي، صورا ومقطع فيدو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لقطة مبتورة الساقين تمشي بواسطة العربة التي صنعها لها.

هذا وعبر رواد موقع "فيسبوك" عن إعجابهم الكبير بالمبادرة التي قام بها الشاب أحمد تجاه القطة.