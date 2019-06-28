بالفيديو...مذيعة عمانية تصاب بنوبة ضحك على الهواء على قصيدة تحرج شاعرها

طلبت مقدمة البرامج العمانية بيان البلوشي، من ضيفها الشاعر عياد السيابي، إلقاء قصيدة خلال برنامج "من عمان".
وفقدت البلوشي السيطرة على نفسها، وتدخل في نوبة ضحك هستيري على الهواء بعد انتهاء قصيدة "صابوني"، لتظهر علامات الإحراج والاستغراب على ضيفها.
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لمقدمة البرامج العمانية، بيان البلوشي، وقد دخلت بنوبة ضحك على الهواء، لتضع ضيفها بموقف محرج.
طلبت مقدمة البرامج العمانية بيان البلوشي، من ضيفها الشاعر عياد السيابي، إلقاء قصيدة خلال برنامج "من عمان".
وفقدت البلوشي السيطرة على نفسها، وتدخل في نوبة ضحك هستيري على الهواء بعد انتهاء قصيدة "صابوني"، لتظهر علامات الإحراج والاستغراب على ضيفها.
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