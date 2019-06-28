القطعة بـ 10 دولار... أكبر "هوت دوغ" في العالم (فيديو)

ووفقا لصحيفة "USA Today" الأمريكية، بلغ وزن قطعة الهوت دوغ العملاق 66 رطلا؛ أي ما يقرب من 30 كغ، أما طوله بلغ 1.50 متر، ما اعتبر أكبر "هوت دوغ" في العالم، ومرشح لدخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.