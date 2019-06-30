نمر كاد أن يفترس سائق دراجة (فيديو)

ويظهر الفيديو، الذي تم تصويره عن طريق كاميرا مثبتة على رأس السائق، كيف حاول النمر الاقتراب منه وافتراسه، ولكنه لم يستطع فعل ذلك.
وبعد أن اكتشف النمر أنه لا يستطيع اللحاق بالسائق، توقف وعاد أدراجه واختفى في الأدغال.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة هجوم نمر مفترس على سائق دراجة نارية في إحدى طرق محمة نيغرول الهندية.
ويظهر الفيديو، الذي تم تصويره عن طريق كاميرا مثبتة على رأس السائق، كيف حاول النمر الاقتراب منه وافتراسه، ولكنه لم يستطع فعل ذلك.
وبعد أن اكتشف النمر أنه لا يستطيع اللحاق بالسائق، توقف وعاد أدراجه واختفى في الأدغال.
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