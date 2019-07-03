بالفيديو... مقطع مصور لجسر "يبتلع" حركة المرور يشعل مواقع التواصل

انتشر فيديو على منصة "تويتر" أثار العديد من ردود الأفعال وآلاف المشاهدات خلال فترة زمنية قصيرة.

الفيديو الذي تم تصويره يظهر اختفاء عدد من السيارات المتحركة والدرجات النارية تحت جسر في إحدى المدن الهندية.

وشبه الكثيرون الجسر بمثلث برمودا، فيما علق آخرون على أن المقطع يظهر حالة من الخدع البصرية.