بالفيديو... مقطع مصور لجسر "يبتلع" حركة المرور يشعل مواقع التواصل

الفيديو الذي تم تصويره يظهر اختفاء عدد من السيارات المتحركة والدرجات النارية تحت جسر في إحدى المدن الهندية.
وشبه الكثيرون الجسر بمثلث برمودا، فيما علق آخرون على أن المقطع يظهر حالة من الخدع البصرية.
انتشر فيديو على منصة "تويتر" أثار العديد من ردود الأفعال وآلاف المشاهدات خلال فترة زمنية قصيرة.
الفيديو الذي تم تصويره يظهر اختفاء عدد من السيارات المتحركة والدرجات النارية تحت جسر في إحدى المدن الهندية.
وشبه الكثيرون الجسر بمثلث برمودا، فيما علق آخرون على أن المقطع يظهر حالة من الخدع البصرية.
انتشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة سقوط طفل صغير في الفجوة الفاصلة بين أحد القطارات ورصيف الانتظار.
أظهر مقطع فيديو، تم التقاطه في جزيرة بريطانية نائية، مشهد مذهل لنورس يبتلع أرنبا بريا.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه بقرة تلعب كرة القدم مع مجموعة أطفال.
أظهر مقطع فيديو، براعة طفل نادرة استطاع أن ينشئ ما يشبه مدينة ملاهي داخل منزله.
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