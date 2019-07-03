بالفيديو..."إثارة وتشويق" روسي يطلب يد حبيبته على طريقة الأفلام البوليسية

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لشاب روسي وهو يطلب يد صديقته بجو من الإثارة على طريقة الأفلام البوليسية.

المقطع المصور يظهر مطاردة لسيارة شاب برفقة صديقته من قبل عناصر أمنية.

ويتمكن رجال الأمن من إيقاف السيارة بعد المطاردة، ليقوم رجال متنكرون بملابس رجال الأمن بتفتيش الشاب وصديقته بعد تكبيلهم على مقدمة السيارة.

ويقوم أحد الأفراد الذي لعب دور رجل أمن بتفتيش السيارة وإخراج حقيبة سوداء، فيبادر بسؤال الشاب حول ما إذا كانت الحقيبة تخصه، ويرد الشاب بأنها ليست له.

ثم يبادر العنصر الأمني بإخراج محتويات الحقيبة ومنها كيس يحتوي على مادة بيضاء، ويقوم الشاب الروسي بتمزيق الكيس وإخراج خاتم، ليوطلب يد رفيقته بجو من الإثارة والرعب، فتتفاجأ صديقته قابلة عرضه، فيقدم بعدها العريس باقة من الزهور.