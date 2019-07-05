حريق يلتهم مستودع لحفظ "الويسكي" في أمريكا (فيديو)

وأندلع الحريق، ليل الأربعاء، وما زالت النيران مشتعلة نتيجة تفاعل الكحول، ويحاول رجال الإطفاء إخماد النيران المستمرة لأكثر من 24 ساعة.
اندلع حريق ضخم في مستودع لتخزين الويسكي، وسط عجز رجال الإطفاء من السيطرة عليه في ولاية كنتاكي الأمريكية.
وأندلع الحريق، ليل الأربعاء، وما زالت النيران مشتعلة نتيجة تفاعل الكحول، ويحاول رجال الإطفاء إخماد النيران المستمرة لأكثر من 24 ساعة.
تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط اثنين من المظليين على متن سيارة كانت متوقفة في مدينة كونغور جنوب شرقي روسيا.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة هجوم كلب على حيوان آكل النمل.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسقوط طفل تحت قطار في مدينة سيدني الأسترالية.
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مشاجرة بين أسد وذئبين في حديقة منزل، في منطقة لوس جاتوس، بولاية كاليفورنيا.
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