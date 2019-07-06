بالفيديو... قائد طائرة شراعية "يحتضن" شجرة في مشهد مضحك

المقطع المصور يظهر قائد الطائرة الشراعية وهو يصطدم بشجرة ويحتضنها بعد إقلاعه من منحدر في كوريا الجنوبية.

وقال ضاحكا وهو معلق على الشجرة: "لا، أنا بخير، ولكني سئمت من الطائرات الشراعية".