نمر يصطاد ظبيا بطريقة مثيرة (فيديو)

تمكن فهد من اصطياد ظبي بطريقة مثيرة، رصدتها كاميرا كانت تتابع أنثى الفهد مع صغيرها في محمية ماشاتو ببتسوانا، جنوب الصحراء الكبري.

ويظهر المقطع المصور للعملية الفهد الصياد وهو يتربص بعائلة من الظباء، وهجم عليهم فجأة وحاولت الظباء الهرب، إلا أن الصغير غير اتجاهه بسرعة وطار في الهواء، وفي هذه اللحظة طار الفهد في الهواء أيضا وتمكن من الإمساك بالظبي.

ونقلت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية عن المصور كيفن دولاي (57 عامًا) قوله: "في يوم الواقعة، تركت أنثى الفهد صغيرها في مكان آمن تحت شجيرة صغيرة، ثم ذهبت نحو ضفة نهر تعرف أن الغزلان والظباء ترتاده بحثًا عن الماء والعشب الوفير، وبالفعل التقت بعائلة الظباء، وكمنت أنثى الفهد فترة طويلة تراقب العائلة، وكذلك نحن نراقب الموقف بكاميراتنا بهدوء شديد".

وأضاف: "في اللحظة المناسبة هجمت أنثى الفهد على الظباء، كان وجهها وأنفها ومخالبها وأنيابها كلها في حالة صيد، وفَرّ اثنان من الظباء، بينما ارتكب الثالث خطأ، حين استدار في الهواء ليهاجم بقرنيه أنثى الفهد، التي استدارات بقوة وسرعة أكبر وقبضت عليه بمخالبها وأنيابها في حركة لم أصدق عيني وأنا أشاهدها والتقطتها بالكاميرا".