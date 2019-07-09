حيلة طريفة للسفر بوزن زائد تحقق شهرة واسعة حول العالم - فيديو

ابتكر مسافر من اسكتلندا طريقة ذكية من أجل التخلص من دفع أموال إضافية لشركة الطيران بسبب تجاوز وزن حقيبته للوزن المسموح به.

وأظهر فيديو إقدام المسافرجون إيرفن على فتح حقيبته وارتداء ملابسه، مباشرة بعدما طلب منه المسؤول عن رحلة من مطار مدينة نيس الفرنسية إلى اسكتلندا بدفع مصاريف مقابل الوزن الزائد عن المسموح به في الشركة والمقدر بنحو 8 كغ. واكد ابن المسافر أن والده ارتدى 15 قطعة بهدف تخفيف الوزن.

ونشر الابن، جوش، فيديو ارتداء أبيه للملابس بسرعة على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

Insatisfeito em ter que pagar a mais para despachar a bagagem, o escocês John Irvine vestiu 8kg de roupas. Nem mesmo o calor de 30°C o impediu de vestir cerca de 15 peças. O problema foi passar pela segurança do aeroporto. "Acharam que era contrabando", relatou. pic.twitter.com/8cSrYgyQ4b — Metrópoles (@Metropoles) 8 июля 2019 г.

وحاز الفيديو في وقت وجيز على تفاعل كبير من قبل المتتبعين، فيما تساءل بعض المشاهدين عن كيفية تصرف الأب مع باقي الأمتعة في الحقيبة مثل الأحذية والأشياء الأخرى.