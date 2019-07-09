مصور يتسبب بموقف محرج للغاية لنفسه وللحضور في حفل الزفاف – فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة تعرض المصور وعدد كبير من الأشخاص لموقف محرج أثناء قيامهم بصورة تذكارية في إحدى حفلات الزفاف في جنوب أفريقيا.

وبعد أن وجه المصور تعليماته ليقف الجميع على أرضية خشبية فوق بركة مائية، لم تستطع حملهم جميعا وتحطمت، مما أدى إلى سقوط العشرات الذي يرتدون ثيابا أنيقة في المياه.