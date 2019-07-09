مصور يتسبب بموقف محرج للغاية لنفسه وللحضور في حفل الزفاف – فيديو

وبعد أن وجه المصور تعليماته ليقف الجميع على أرضية خشبية فوق بركة مائية، لم تستطع حملهم جميعا وتحطمت، مما أدى إلى سقوط العشرات الذي يرتدون ثيابا أنيقة في المياه.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة تعرض المصور وعدد كبير من الأشخاص لموقف محرج أثناء قيامهم بصورة تذكارية في إحدى حفلات الزفاف في جنوب أفريقيا.
وبعد أن وجه المصور تعليماته ليقف الجميع على أرضية خشبية فوق بركة مائية، لم تستطع حملهم جميعا وتحطمت، مما أدى إلى سقوط العشرات الذي يرتدون ثيابا أنيقة في المياه.
ابتكر مسافر من اسكتلندا طريقة ذكية من أجل التخلص من دفع أموال إضافية لشركة الطيران بسبب تجاوز وزن حقيبته للوزن المسموح به.
تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق لحظة عثور رجل على أفعى سامة داخل دراجته النارية في الهند.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة قيام جرو صغير بالدفاع عن خنزير منزلي ضخم من هجوم إوزة غاضبة.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة الإماراتية، مشاعل الشحي، تحاول القيام بتحدي "غطاء الزجاجة" لينتهي الأمر بمأساة.
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