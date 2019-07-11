بالفيديو... زعيم كوريا الشمالية يغط في نوم عميق خلال جلسة للبرلمان

التقطت عدسات المصورين الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، وهو يغط بنوم عميق خلال جلسة للبرلمان.

ظهر الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون في مقطع مصور وقد غط في نوم عميق في الوقت الذي كان يحضر فيه جلسة في البرلمان.

ليستيقظ فجأة من نومه خلال الخطبة ليبدأ بالتصفيق مع الحشد.