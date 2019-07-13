بالفيديو... كلب شجاع يهاجم الدب ويجبره على الفرار

نشر مارك وهو صاحب منزل في نيوجيرسي الأمريكية مقطع فيديو على فيسبوك يظهر مواجهة بين كلبه ودب دخل إلى حديقة المنزل.

وكان الدب يقوم بتدمير بيت الطيور يوم 9 يوليو/تموز في فناء المنزل وكان مارك آنذاك داخل موقف السيارة الخاص وزوجته تشاهد التلفاز.

وقال صاحب المنزل، هذا لا يصدق هاجم كلبي الذي اسمه رايلي الدب بكل شجاعة عندما رآه في الفناء.