لقطات مروعة... أول فيديو لانفجار مطعم شهير في أمريكا

بثت عدد من الشبكات الأمريكية المحلية، أول فيديو للحظة انفجار مطعم "كنتاكي"، في ولاية كارولاينا الشمالية الأمريكية، الذي وقع مساء الخميس.

وقالت شرطة ولاية كارولينا الشمالية، في بيان لها، إنه لم يكن أحد متواجدا في فرع مطعم الدجاج "كنتاكي"، وقت وقوع الانفجار ليلا، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

وكشفت الشرطة عن صور من الانفجار، الذي وقع في مدينة إيدن بولاية كارولينا الشمالية، حوالي الساعة الواحدة صباح الخميس، والتي تُظهر المبنى المنهار مع وجود حطام متناثر على الطريق وفي جميع أنحاء ساحة انتظار السيارات، فيما تم ترك علامة المطعم "كنتاكي فرايد تشيكن".

وقال المحققون إنهم يعتقدون أنه لم يكن أحد متواجدا داخل المطعم وقت وقوع الانفجار. فيما لم تذكر الشرطة سبب حدوثه.