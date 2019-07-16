بالفيديو... مساعي لتحرير طفلة حشرت في أسطوانة غاز

تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق محاولات رجال الإنقاذ لإخراج طفلة حشرت في أسطوانة غاز في منطقة باليك بولاو في بينانج شمال غربي ماليزيا.

ويظهر مقطع الفيديو هلع الطفلة وبكائها، بينما يحاول رجال الإنقاذ تحريرها، حيث كانت الطفلة مع والدتها في السيارة بينما كانت أسطوانة الغاز تحت المقعد الخلفي.