بالفيديو... مساعي لتحرير طفلة حشرت في أسطوانة غاز

ويظهر مقطع الفيديو هلع الطفلة وبكائها، بينما يحاول رجال الإنقاذ تحريرها، حيث كانت الطفلة مع والدتها في السيارة بينما كانت أسطوانة الغاز تحت المقعد الخلفي.
تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق محاولات رجال الإنقاذ لإخراج طفلة حشرت في أسطوانة غاز في منطقة باليك بولاو في بينانج شمال غربي ماليزيا.
ويظهر مقطع الفيديو هلع الطفلة وبكائها، بينما يحاول رجال الإنقاذ تحريرها، حيث كانت الطفلة مع والدتها في السيارة بينما كانت أسطوانة الغاز تحت المقعد الخلفي.
تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، تم توثيقه من خلال المارة في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط إحدى ألعاب الملاهي بمنتزه بالفاتيكا الترفيهي في مدينة أحمد آباد الهندية.
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