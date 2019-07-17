بالفيديو... رصد ملحمة في قاع المحيط الأطلسي

رصدت سفينة بحثية تابعة للإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات، ملحمة بين عدة أسماك قرش في قاع المحيط الأطلسي.

وصف العلماء هذا التجمع بالنادر، لأنه يصعب في كثير من الأحيان رصد مثل هذا العدد في قاع المحيط.