فيل غاضب يطارد حافلة مليئة بالسياح في جنوب أفريقيا...فيديو

انتشر على مواقع التواصل مقطع فيديو لفيل غاضب يطارد حافلة مليئة بالسياح في محمية طبيعية في جنوب أفريقيا.

ويظهر الفيديو محاولات السائق للهروب من الفيل الغاضب، الذي يواصل مطاردة السيارة، في الوقت الذي يقوم فيه أحد ركاب الحافلة بتصوير المطاردة ممسكا الهاتف بيد والأخرى بالسيارة خوفا من السقوط من السيارة.

ولم يعرف حتى الآن كيف انتهت هذه المطاردة.